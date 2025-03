Mãe e filha são presas por homicídio e fraude em Lorena

Uma mulher de 38 anos e sua mãe, de 64, foram presas nesta sexta-feira (28) em Lorena, acusadas do homicídio de Edson Augusto dos Santos, de 35 anos. O crime ocorreu por volta das 7h30 na Rua Antônio Petrolínio de Castro, no bairro Vila Hepacaré.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo a Polícia Civil, a filha confessou ter esfaqueado a vítima no peito após uma discussão. A mãe teria orientado a filha a jogar a faca no rio próximo, em tentativa de ocultar provas. A arma do crime não foi localizada até o momento.