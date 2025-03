Itamar Borges diz que Tarcísio é uma ‘evolução’ de Bolsonaro

Parlamentar do MDB paulista, o deputado estadual Itamar Borges disse que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) é uma “evolução” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a quem o mandatário paulista é fiel apoiador.

“Com certeza, o estilo tem semelhança nos pontos de vista, mas tem total diferença no comportamento, no dia a dia, no trato com a imprensa, no trato com as instituições, no trato protocolar. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele é uma evolução”, afirmou o parlamentar, em entrevista exclusiva a OVALE.