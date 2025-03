‘Agro em SP é ciência, inovação e tecnologia’, diz Itamar Borges

Falando do pequeno, eu daria outro destaque que foi aqui em São José, quando da criação do Agropolo que nós implementamos no Parque Tecnológico, com a legislação que regulamentou os produtos artesanais do Estado de São Paulo. Nós tivemos exemplos aqui no Vale de uma queijaria que lamentavelmente teve um episódio de apreensão e descarte dos queijos, que criou uma comoção aqui no Vale, em São Paulo e no Brasil. Foi muito válido porque esse pessoal me procurou e ali nós convencemos o governador a fazer uma nova legislação, e o produto artesanal de São Paulo passou a ser regular, deixou de ser irregular e ele passou a poder ser comercializado com o suporte da defesa agropecuária, da agricultura e com um crescimento importante. Nosso queijo aqui do Vale era campeão mundial na França, era campeão em Minas Gerais e aqui ele era proibido de ser comercializado.

Então, são alguns avanços que foram muito importantes e que eu fico feliz de poder ter contribuído, sucedido os secretários que me antecederam, como Arnaldo Jardim, como Roberto Rodrigues, como Antônio Cabrera, tantos outros secretários, mas também de ter tido a orientação e o apoio deles e agora de ser sucedido pelo Guilherme Piai.

Tivemos um intervalo do Antônio Júlio Junqueira, que ficou por um período, mas não estava bem de saúde, não teve um bom momento, acabou saindo e chegou o Piai que deu essa nova cara que nós estamos muito confiantes, não só dos avanços que já tivemos, mas do que ainda vamos ter.