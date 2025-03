Amigo de traficantes, jovem de 19 anos é executado com 9 tiros

A Polícia Militar foi acionada após disparos de arma de fogo no bairro Vila Esportiva. Uma equipe do Tático Móvel chegou ao local e encontrou o jovem caído com vários curiosos em volta. Ele foi levado para o Hospital Risoleta Neves, mas a equipe médica constatou o óbito.

Segundo os médicos, o jovem tinha nove disparos de arma de fogo pelo corpo. Depois, os policiais identificaram mais duas vítimas dos disparos. Um homem de 36 anos levou um tiro na mão esquerda, enquanto uma mulher de 32 anos foi atingida no pé esquerdo.

A namorada do jovem contou que o namorado não tinha envolvimento com o crime, mas tinha amizade com traficantes do bairro Jardim Daliana, em Vespasiano. Traficantes da gangue do JK, local onde ocorreu o homicídio, estão em conflito com o grupo do Jardim Daliana e já tinham ameaçado o jovem pela amizade com os rivais, mas ele não registrou ocorrência.

Testemunhas disseram que viram dois homens em uma moto chegarem no local do crime, atirarem contra a vítima e depois fugirem. Um dos suspeitos seria um jovem também de 19 anos que seria traficante. O crime será investigado pela 13ª Delegacia de Homicídios de Vespasiano.