Sogro encontra nora morta dentro de casa; filho é suspeito

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A perícia foi acionada e indicou que a mulher foi morta com sinais de violência. Pelo estado do corpo, a morte teria ocorrido na quarta-feira (26). Dois celulares que estava no imóvel foram apreendidos. O suspeito do crime é o companheiro da mulher, de 28 anos, que não foi encontrado.

Aos policiais, o pai do suspeito disse que mora com o filho e a nora. Ele relatou inicialmente que ouviu uma briga entre o casal na noite de quarta, mas como as brigas eram comuns, ele não deu importância e foi dormir.

Às 7h de quinta, o filho saiu de casa e disse que iria para a casa da mãe. Em seguida, o pai alega que saiu da residência sem presenciar nada de estranho. Ao ser informado que o relato dele não batia com a perícia, ele mudou de versão e contou que chegou em casa às 12h de quarta, mas que “não viu mais nada depois do horário do almoço”.