Pai e filho são suspeitos de levar 700 pessoas do Brasil para EUA

A PF (Polícia Federal) cumpriu, nesta sexta-feira (28), uma operação contra pai e filho suspeitos de esquema de migração ilegal que levou mais de 700 brasileiros para os Estados Unidos, por meio da fronteira com o México.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Do total, 227 eram menores de idade à época das viagens. Os mandados são cumpridos em Ipatinga, no Vale do Aço, e Bugre, na região do Rio Doce, em Minas Gerais.