Facção religiosa queria explodir chefe do CV com drone de guerra

Após citar Jesus, Peixão comemora o fato de ter ferido dois rivais com explosivos em uma área dominada pelo CV. "Qual é, meu mano? Bom dia com Jesus aí? Explodi eles lá também essa noite. Joguei três bombas lá, conseguimos acertar dois [membros da facção rival] lá (...). Porra, que bagulho maneiro!", disse ele, em outro áudio enviado a Francesquet, em julho de 2024.

Peixão domina áreas do tráfico na zona norte do Rio. Evangélico, gosta de usar símbolos e personagens bíblicos. Trechos bíblicos, bandeiras do Estado de Israel e imagens de Cristo são vistas em grafites e pinturas gospel nestas áreas. Em um "resort do crime" descoberto pela polícia, havia uma instalação em neon da estrela de Davi.

Traficante apelidou o seu grupo criminoso de "Tropa do Arão", em referência Arão à figura bíblica, irmão de Moisés. A tropa surgiu na Parada de Lucas, depois tomando o controle de Vigário Geral, Cidade Alta, Pica-Pau e Cinco Bocas.