Diplomas de prefeito e vice no Vale são cassados pela Justiça

A Justiça condenou o prefeito e vice-prefeito eleitos em Lagoinha, mais o ex-prefeito e um vereador suplente da cidade, por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2024. A denúncia aponta abuso por meio da festa Expolag, telefone da prefeitura e distribuição de cestas básicas para promover candidaturas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Foram condenados o prefeito eleito José Guilherme Corrêa Gomes, o Zeca (PL), o vice-prefeito Ivan Carlos Corrêa (União), o prefeito em exercício à época da eleição Tiago Magno de Oliveira (PL) e o vereador que ficou como suplente na eleição, Cristiano Alves Lino (União).