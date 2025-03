Após mortes, CCR e PRF conscientizam motociclistas na Via Dutra

A concessionária CCR RioSP, em parceria com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Secretaria de Mobilidade de São José dos Campos, vai realizar na próxima segunda-feira (31), das 10h ao meio-dia, uma ação de conscientização para motociclistas no km 148 da rodovia Presidente Dutra, no sentido norte (Rio de Janeiro), próximo ao trevo do DCTA.

Segundo a empresa, a ação é uma forma de alertar e orientar os motociclistas sobre a importância de utilizarem equipamentos de segurança adequados durante os deslocamentos na rodovia. A rodovia tem registrado acidentes fatais com motociclistas no trecho do Vale do Paraíba.