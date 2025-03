Identificado piloto morto em queda de avião agrícola da Embraer

O piloto Josias Pereira Lemes, de 52 anos, morreu na queda do avião agrícola na manhã desta sexta-feira (28), em uma fazenda situada em Guaíra, no interior de São Paulo. Ainda não se sabe o que motivou o acidente.

Josias estava a serviço da empresa Jaíba Aviação Agrícola, que é dona da aeronave. Em nota ao portal Metrópoles, o Grupo Precisão, que é proprietário da empresa, manifestou profundo pesar pelo falecimento do piloto.