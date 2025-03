Vídeo mostra avião agrícola da Embraer que caiu e matou piloto

Imagens divulgadas pela Defesa Civil mostram o avião agrícola que caiu em uma fazenda e matou o piloto, por volta de 7h desta sexta-feira (28), entre as cidades paulistas de Guaíra e Miguelópolis. O acidente ocorreu na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), entre o km 39 e o km 40.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O piloto morreu no local. A vítima foi identificada como Josias Pereira Lemes, de 52 anos, único ocupante da aeronave. Ainda não se sabe o que motivou a queda. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estão no local.