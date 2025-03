Desaparecido no litoral, menino de 12 anos é encontrado morto

O Corpo de Bombeiros do Guarujá, no Litoral Sul de São Paulo, encontrou na manhã desta sexta-feira (28) o corpo de um menino de 12 anos que estava desaparecido. Ele havia se afogado na tarde de quinta-feira (27).

A equipe de resgate foi acionada por volta das 14h de quinta para uma ocorrência de afogamento no bairro da Prainha, no Guarujá. No local, foram informados que algumas crianças, entre 10 e 12 anos, estavam brincando no canal quando uma delas foi arrastada pela correnteza e desapareceu.