Criança fica com adotantes no Vale por falta de vínculo com tia

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) decidiu que uma criança de Paraibuna, no Vale do Paraíba, fique com a família adotante por não possuir vínculo próximo com a tia biológica. A menina vive há mais de um ano com os adotantes. A decisão é da Terceira Turma do STJ.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso diz respeito a uma ação de destituição do poder familiar, movida pelo Ministério Público de São Paulo contra a genitora da criança, usuária de entorpecentes e em situação de rua. A Justiça determinou a colocação da menina em família substituta cadastrada no SNA (Sistema Nacional de Adoção).