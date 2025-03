MPF convoca trabalhadores perseguidos pela Embraer na ditadura

O MPF (Ministério Público Federal) convoca trabalhadores que sofreram perseguição na ditadura, com apoio ou participação direta da Embraer, a apresentar documentação comprobatória sobre a repressão. A medida tem o apoio do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região e acontece no mês em que o golpe militar completa 61 anos no Brasil.

Vítimas ou herdeiros têm prazo de 60 dias, a contar da data de publicação do edital do MPF, para apresentar os documentos à Admap (Associação Democrática dos Aposentados e Pensionistas do Vale do Paraíba). A data limite é 5 de maio.