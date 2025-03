Mãe de filho pequeno, Bete morre em acidente indo para o trabalho

Elisabete Vicentini Moreira da Silva, de 25 anos, morreu em um trágico acidente de trânsito em Americana (SP), na manhã da última quinta-feira (27).

A jovem deixa um filho de apenas 8 anos. Ela caiu da moto e foi atropelada por um caminhão, morrendo no local.



Elisabete seguia para o trabalho, em uma estamparia, de acordo com o depoimento da avó, concedido ao jornal 'O Liberal'.