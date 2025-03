VÍDEO: Pai joga carro contra adolescente após briga em escola

Um adolescente de 14 anos foi atropelado pelo pai de um colega na Vila Prudente, zona leste de São Paulo. Márcio Garcia dirigiu seu carro contra o jovem após um desentendimento entre os dois adolescentes na escola. O filho de Márcio alegou ter sido agredido pelo colega, mas a vítima negou a acusação.

Após o incidente, Márcio desceu do veículo e ameaçou o jovem e a irmã dele. Na delegacia, ele admitiu ter jogado o carro contra o adolescente com a intenção de assustá-lo, mas acabou preso por dolo eventual. Ele foi liberado após pagar fiança de R$ 3 mil.