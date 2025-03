Motorista de acidente que matou 2 no Vale se apresenta à polícia

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O motorista que bateu na traseira do carro onde estavam o professor Ricardo Roberto Plaza Teixeira, 61 anos, e a estudante Mikaely Aparecida Chagas, 26 anos, que morreram no acidente, se apresentou à polícia após fugir do local da colisão.

Professor e aluna estavam no mesmo carro que colidiu com um caminhão na rodovia Doutor Manoel Hyppólito Rego (SP-55), na altura do km 73, próximo à praia da Lagoinha, em Ubatuba. O acidente aconteceu na noite da última terça-feira (25).

O carro em que eles estavam foi atingido na traseira por outro veículo em alta velocidade, que provocou a colisão do carro das vítimas com o caminhão. Com o impacto, Ricardo foi arremessado a cerca de 20 metros de distância. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Mikaely ficou presa nas ferragens e também morreu por conta do acidente.

O motorista responsável pela colisão fugiu do local e estava sendo procurado pela Polícia Civil até apresentar-se à delegacia. O carro em que ele estava (Ecosport) foi abandonado no local do acidente e acabou apreendido pela polícia. O caso segue em investigação.