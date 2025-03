VÍDEO: Terremoto atinge Mianmar e Tailândia e derruba prédios

Um terremoto de magnitude 7,7 atingiu Mianmar nesta sexta-feira (28) e foi sentido em diversos países do Sudeste Asiático, como China e Tailândia.

O epicentro foi registrado a 16 km de Mandalay, em uma profundidade de apenas 10 km, o que aumentou a intensidade do tremor. Segundo autoridades locais, ao menos duas pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas.