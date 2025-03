São José recebe hoje tradicional festival inspirado na Irlanda

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Terceira edição por São José dos Campos, o St. Patrick's Festival figura entre as opções de festival gastronômico para quem aprecia, em especial, cervejas. São mais de 70 torneiras com cores, teores e sabores distintos, incluindo versão não alcoólica, ofertadas entre 28 e 30 de março, no Interative Hall.

Tradução do Dia de São Patrício, a celebração anual homenageia o padroeiro da Irlanda e motiva os adeptos por todo o mundo a decorar ambientes e vestir-se de verde, cor símbolo da festividade, que também ganha o elemento trevo, atrelado à sorte. Além da oferta de pratos típicos, como o Fish and Chips, peixe frito empanado, acompanhado por batatas fritas, há opções clássicas, como hambúrguer e porções, além de sobremesas e gelados.

Com abertura sexta-feira (28), às 17h, e encerramento domingo (30), às 22h, o evento conta com espaço para fotos, lojas de camisetas de rock, estúdio de tatuagem e a programação musical contempla tributos a nomes internacionais como Queen, Iron Maiden, passando por repertórios de Bon Jovi, Guns’n’Roses, Aerosmith, AC/DC e o nacional tributo à banda Charlie Brown Jr., além de uma aposta de estreia no pop rock no Vale do Paraíba, a banda Jacks e um especial Divas do Rock, com a banda Opium, já que o mês também encerra as celebrações do Dia Internacional da Mulher.