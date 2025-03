Helvetic voa com o maior jato da Embraer operado no London City

O pouso do primeiro voo comercial do Embraer E195-E2 no Aeroporto London City foi concluído com sucesso na quarta-feira (26), informou a fabricante com sede em São José dos Campos. A aeronave é operada pela Helvetic Airways em nome da Swiss International Air Lines. O E195-E2 passou a ser o maior jato a operar no Aeroporto London City, em Londres, na Inglaterra.

A Helvetic Airways está fazendo história no Aeroporto London City pela segunda vez em três anos e meio. Após se tornar a primeira companhia aérea a pousar um Embraer E190-E2 no Aeroporto London City, no outono de 2021, a Helvetic Airways acaba de ser a primeira a pousar no aeroporto em um voo regular.