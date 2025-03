Homem suspeito de matar avó e neta é espancado por moradores

Um homem de 42 anos, suspeito de matar avó e neta em Jataizinho, no norte do Paraná, foi espancado por moradores da cidade na quarta-feira (26), em uma tentativa de linchamento evitada por policiais civis.

O homem foi internado no Hospital Universitário de Londrina, com ferimentos no corpo e na cabeça. Segundo a Polícia Civil, ele é usuário de drogas e teve a prisão temporária decretada devido a indícios de participação no crime. Imagens mostram o suspeito nas proximidades da casa onde ocorreu o duplo assassinato.