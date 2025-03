Laudo do IML deve apontar que menino Samuel morreu por afogamento

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Diagnosticado com autismo severo e não verbal, Samuel foi encontrado morto dentro do Córrego Senhorinha, na zona sul de São José, na madrugada de segunda-feira (24). Não havia sinais aparentes externos de violência no corpo do menino.

Além disso, conforme apurou OVALE com fontes na Polícia Civil, indícios encontrados no corpo de Samuel podem confirmar a morte por afogamento, como líquido saindo da boca do garoto.

“Nós o encontramos dentro do córrego, por volta de 0h10. Metade do corpo estava dentro da água e metade para fora da água. Foi um baque para todos nós. Choramos no local e foi muito difícil, desesperador. Quando é criança é muito pior”, afirmou o vereador Sidney Campos (PSDB), que encontrou o corpo de Samuel juntamente com um parente da criança.

Camiseta.