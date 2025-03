Mulher fica gravemente ferida em colisão de carros em São José

A Polícia Civil abriu investigação e requisitou: perícia no local do acidente, coleta de impressões digitais no Fiat Linea e exames no IML (Instituto Médico Legal).

Cinco pessoas estavam no Fiat Linea. Os ocupantes alegaram que estavam em um bar e solicitaram um motorista de aplicativo. Segundo eles, um homem desconhecido apareceu com o Linea, se apresentou como motorista e os levou em alta velocidade até bater no Honda Fit. Após a colisão, o suposto motorista teria fugido a pé. A versão apresentada ainda está sob apuração a polícia.

Investigação.

A Polícia Civil requisitou exames ao IML para verificar se os ocupantes estavam lesionados ou alcoolizados. No entanto, os cinco envolvidos deixaram a delegacia antes de serem acompanhados pelos agentes de escolta, o que impediu a coleta de material e a tomada de depoimentos formais.