Alckmin sanciona João do Pulo no Livro de Heróis da Pátria

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), sanciona, nesta sexta-feira (28), projeto de lei que inscreve o nome de João do Pulo no Livro de Heróis da Pátria. A audiência de sanção contará com a presença de familiares do ex-atleta olímpico, que nasceu em Pindamonhangaba, assim como Alckmin.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O projeto de lei é de autoria do deputado Jonas Donizette (PSB-SP). O livro fica dentro do Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, um memorial na Praça dos Três Poderes, em Brasília, que homenageia os heróis e heroínas do país.