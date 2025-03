Yuri Alberto: a emoção do joseense campeão no Corinthians

Porém, na beira do gramado, foi visto aos prantos, soluçando e muito emocionado com seu primeiro grande título no Timão. E não é para menos: ele foi o autor do gol do título corintiano.

Campeão paulista e autor do gol do título. Essa é a história de Yuri Alberto com a camisa do Corinthians em 2025. Na noite desta quinta-feira (27), o atacante nascido em São José dos Campos saiu um pouco antes do apito final.

O gol saiu no jogo de ida, há dez dias, no Allianz Parque, casa do Palmeiras. E, com o 0 a 0 nesta quinta, o atleta nascido em São José não só comemorou o caneco, como também fez o gol mais importante do campeonato, onde balançou as redes por cinco vezes.

Além disso, ele ajuda o Timão acabar com um tabu de seis anos sem conquistar um título – o último havia sido o Paulistão de 2019, quando o Corinthians ganhou do São Paulo.

E Yuri Alberto, desde 2022 no Corinthians, ainda não tinha um título. No ano passado, chegou a ser contestado pela torcida, principalmente quando o Timão corria risco de rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro.