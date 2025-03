Mãe desliga internet e quase é morta pelas filhas

Três irmãs, com idades entre 14 e 16 anos, foram presas no condado de Harris, Texas (EUA), acusadas de tentar atacar a própria mãe com facas de cozinha após ela desligar o Wi-Fi da residência.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

As informações foram confirmadas pelo xerife local Ed González em comunicado nesta última terça-feira (25) e gerou grande comoção na comunidade.