Caraguatatuba veta mudança de nome da Guarda Municipal

A decisão do Executivo foi fundamentada em um parecer do Ministério Público do Estado de São Paulo (Procedimento nº 29.0001.0033837.2025-31), que citou jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) considerando inconstitucionais leis semelhantes em outros municípios.

Segundo o entendimento do TJ-SP, a mudança viola o princípio da separação dos poderes, ao interferir em competência exclusiva do chefe do Executivo, e contraria o artigo 144, § 8º, da Constituição Federal, além da Lei Federal nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais).

Outro argumento para o veto foi o impacto financeiro não previsto no orçamento, como custos com troca de uniformes, veículos e identidade visual da corporação. O prefeito Mateus Silva destacou que, embora o projeto levantasse discussões relevantes sobre segurança pública, era necessário respeitar os limites legais.