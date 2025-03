Viapol São José perde para o Suzano e está eliminado da Superliga

O Viapol Vôlei São José perdeu por 3 a 0 par ao Suzano na noite desta quinta-feira (27), no ginásio da Farma Conde Arena, em São José dos Campos. A partida valeu pela última rodada da primeira fase da edição 2024/2025 da Superliga Nacional masculina. As parciais foram de 22/25, 16/25 e 20/25.

Com esse resultado, o time da região, comandado pelo técnico Sérgio Negrão, fica com 22 pontos e está eliminado ainda na primeira fase do torneio. Como o Guarulhos venceu o lanterna Neurologia Ativa por 3 a 0, assumiu o oitavo lugar e derrubou os joseenses para nono. Ao menos, a equipe da região, que vinha de quatro vitórias consecutivas, se livra do rebaixamento para a Superliga B, o que também havia risco.

