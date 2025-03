‘Levo comigo tudo o que vivi’; Ariel se despede da Águia

O goleiro usou suas redes sociais na noite desta quinta-feira (27), para anunciar que está de saída do clube da região, uma semana após a eliminação na Série A-2 do Campeonato Paulista.

Fim do ciclo. Ariel se despede do São José, após dois anos na Águia do Vale.

Apesar da falha que originou o gol do Taubaté, na derrota por 1 a 0, que eliminou o São José do campeonato, Ariel sai de cabeça erguida. E usou as redes sociais para se despedir e lembrar que também viveu bons momento no clube.

Afinal de contas, quando chegou, em 2023, ajudou na conquista do acesso da Série A-3 para a Série A-2 e, depois, o vice-campeonato da Copa Paulista, que valeu a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro do ano passado. E ajudou a recolocar a Águia no cenário nacional depois de 24 anos.

“Hoje é um dia de despedida, e ao mesmo tempo de reflexão e gratidão. Cheguei ao São José em 2023, com a esperança de viver uma grande experiência, e posso dizer com toda certeza que esses dois anos foram muito mais do que eu imaginava. Foi uma jornada de crescimento, aprendizado e, acima de tudo, de muitas amizades que vou carregar para sempre no coração”, escreveu.