Morta e mutilada: pai é suspeito de matar filha de 13 anos

O caso ganhou contornos ainda mais sombrios com a prisão do pai da vítima, que estava foragido e foi baleado pela polícia na terça-feira (25).

Inicialmente investigado por sequestro, o homem teve as acusações atualizadas para assassinato após a descoberta do corpo. De acordo com documentos judiciais, ele foi a última pessoa a ter contato com Keimani antes do desaparecimento.

O tenente Brian Steel, responsável pelo caso, classificou o crime como “o mais brutal” de sua carreira. “Estamos diante de um criminoso que trouxe horror à nossa comunidade”, declarou, em entrevista coletiva.