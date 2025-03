Menino foi brincar com o crocodilo e perdeu o braço

Um passeio em família no rio Crocodilo, em Brits, norte da África do Sul, terminou em tragédia na última sexta-feira (21). Johandre Blom, de 7 anos, foi atacado por um crocodilo enquanto estava na margem do rio com os pais.

O animal arrastou a criança para a água, mas os adultos conseguiram resgatá-la — embora o braço esquerdo do menino tenha sido arrancado pela mordida do réptil.

