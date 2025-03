Mãe aos 65 anos! Conheça essa história incrível

Alexandra Hildebrandt, de 66 anos, entrou para a história ao dar à luz seu décimo filho em um hospital da capital alemã. O menino, batizado de Philipp, nasceu saudável por cesariana no dia 19 de março, pesando 3,5 kg. O parto, segundo a revista TODAY.com, ocorreu sem complicações, surpreendendo até mesmo a equipe médica pela idade avançada da mãe.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Em entrevista à publicação, Hildebrandt afirmou que não utilizou tratamentos de fertilidade e relatou facilidade para engravidar. "Foi uma gestação tranquila, como as anteriores", disse. A alemã, que já é mãe de nove filhos — com idades entre 2 e 46 anos —, defende grandes famílias: "Ter muitos filhos não é apenas uma bênção, mas essencial para uma educação completa".