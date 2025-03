Arca da Aliança bíblica existe, segundo a CIA

Um documento desclassificado da CIA (Agência de Inteligência dos EUA), que voltou a circular nas redes sociais, afirma que a agência investigou a localização da Arca da Aliança — artefato bíblico descrito como portador dos Dez Mandamentos — usando técnicas de "visualização remota", um método controverso de percepção extrassensorial (PES).

Os registros, liberados em 2000, detalham uma sessão realizada em 5 de dezembro de 1988, na qual um agente identificado como "visualizador remoto nº 32" teria descrito o objeto sagrado como protegido por "entidades" com "poderes desconhecidos".