Palhaço é linchado e queimado após denúncia de abuso sexual

Conhecido como Soldadin, um palhaço foi linchado, morto e teve o corpo carbonizado após ser acusado de abuso sexual.

Cayetano San Juan morreu em Tuxtepec, no México. Ele foi agredido até a morte por parentes da suposta vítima. Com o palhaço ferido, os agressores jogaram álcool no corpo dele e atearam fogo, que atingiu parte das costas e do ombro.