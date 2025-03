Homem mata amigo e diz que 'voz' ordenou assassinato

Matou o amigo e disse que cometeu o crime porque “ouviu vozes”.

Um crime chocou a cidade de La Plata, na Argentina, nesta segunda-feira (data). Marcelo Traico, de 40 anos, morreu após ser esfaqueado no pescoço por um amigo, Ignacio Monasterio, de 26, que afirmou ter ouvido "uma voz" ordenando o assassinato. O caso ocorreu no bairro Melchor Romero, enquanto as três vítimas e o suspeito circulavam em um carro.

