Caminhão fica preso após atingir árvore em São José 

Um caminhão ficou preso no final da manhã desta quinta-feira (27) após colidir com o galho de uma árvore na zona sul de São José dos Campos. O incidente ocorreu na esquina da Avenida Andrômeda com a Rua Ipiau, no bairro Jardim Satélite.

Segundo informações da Prefeitura, o acidente provocou a interdição do tráfego na região por volta das 11h13. O trânsito foi desviado pela contramão para garantir a fluidez no local.