Prefeitura de Taubaté promove feira de adoção e microchipagem

Nesta sexta-feira (28) a Prefeitura de Taubaté, por meio do Centro de Controle de Zoonoses, realizará uma feira de adoção de cães e gatos na praça Santa Terezinha, das 9h às 14h.

O evento também oferecerá o serviço de microchipagem até às 12h para animais de estimação.

