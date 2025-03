Morte de Evandro, aos 57 anos, comove a região

Morreu nesta quinta-feira (27), em Jacareí, Evandro Pereira Ramos, aos 57 anos. Nascido em 5 de outubro de 1967, Evandro era conhecido por seu carisma e alegria, deixando saudades entre familiares e amigos.

As últimas homenagens serão prestadas no Campo das Oliveiras, localizado na Avenida Siqueira Campos, no Centro de Jacareí. A cerimônia de despedida está marcada para esta sexta-feira (28), das 9h às 13h, com sepultamento no Cemitério Jardim da Paz.