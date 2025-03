Homem é preso por se masturbar em cima de moto

Um motociclista foi preso nesta quarta-feira (26) em Campinas, acusado de importunação sexual. O crime ocorreu no dia 5 de março, no Jardim São Gabriel, quando o homem teria se masturbado em cima da moto e exposto seus genitais a uma mulher que passava pelo local.

Segundo a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Salto, a vítima começou a gritar ao se deparar com a cena, e o suspeito fugiu. A polícia identificou o acusado por meio de imagens de câmeras de segurança da região.