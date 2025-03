Conheça o raio-x da morte de motociclistas no Vale do Paraíba

A maioria das vítimas fatais em acidentes envolvendo motos no Vale do Paraíba é composta por pessoas jovens, que se acidentaram em vias municiais aos finais de semana e que pilotavam as motocicletas.

O raio-x da morte de motociclistas na região feito por OVALE traz dados oficiais do Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo), do governo estadual.