Ex-assistente de Danilo Gentili acusa Otávio Mesquita de estupro

Ex-assistente de palco do humorista Danilo Gentili, a comediante Juliana Oliveira acusou o apresentador Otávio Mesquita de estupro durante a gravação do programa The Noite, do SBT. Juliana registrou a representação criminal no Ministério Público. Mesquita nega a acusação. A informação foi divulgada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Segundo Juliana, o estupro teria ocorrido em 25 de abril de 2016. Mesquita teria tocado nas partes íntimas da comediante, mesmo ela tentando se afastar e demonstrando que não queria.