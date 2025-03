Acidentes de moto matam mais jovens do que os homicídios no Vale

Os jovens de 20 a 24 anos são as principais vítimas de acidentes fatais com motos no Vale do Paraíba. A faixa etária foi responsável por 21% do total de mortes em motocicletas na série histórica do Infosiga, de janeiro de 2015 a fevereiro de 2025, de acordo com dados do governo estadual.

De um total de 1.361 vítimas mortas em acidentes com motos nesse período, os jovens de 20 a 24 anos responderam por 21% dos casos, com 287 óbitos.