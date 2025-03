União ameaça pedir falência da Avibras por dívida milionária

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional acionou a Justiça para intimar a Avibras a regularizar o pagamento de impostos atrasados, sob risco de falência. A empresa aeroespacial, sediada em Jacareí, está em recuperação judicial desde março de 2022 e acumula dívidas de aproximadamente R$ 200 milhões com a União, valor já renegociado em acordo anterior.

O pedido, protocolado na 2ª Vara Cível de Jacareí nesta quarta-feira (26), alerta sobre a possibilidade de conversão do processo de recuperação judicial em falência caso a empresa não cumpra os parcelamentos acordados. A Avibras também enfrenta problemas trabalhistas, devendo 23 salários a cerca de 900 funcionários, que estão em greve desde setembro de 2022.