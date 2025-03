Em 4 anos, dívida com IPSM aumentou R$ 69 mi por juros e correção

Do total da dívida contraída pela Prefeitura de São José dos Campos com o IPSM (Instituto de Previdência do Servidor Municipal) entre 2021 e 2024, R$ 69,5 milhões são referentes à correção monetária e ao acréscimo de juros decorrente do atraso no repasse de aportes. O levantamento foi feito por OVALE, com base em balancetes publicados mensalmente pelo instituto.

Segundo a legislação municipal, quando o repasse devido não é feito pela Prefeitura no mês correspondente, o valor é acrescido de juros de 0,5% ao mês e também é corrigido pela inflação.