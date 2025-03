'Fiz uma loucurinha', diz pai que jogou filho de cima da ponte

Ao Portal iG, a Polícia Civil informou que, inicialmente, o suspeito pretendia matar a ex-companheira e o atual parceiro dela. No entanto, no domingo (23), ele teria desistido dessa ideia e decidido atacar o próprio filho como forma de atingir a mãe do menino. Segundo o depoimento do acusado, o relacionamento terminou em novembro, e ele não aceitava a separação.

Histórico do crime.

No sábado (22), Tiago buscou Théo, que morava com a mãe no Vale do Sinos, e o levou para São Gabriel. O plano de assassinato foi iniciado ainda na noite de segunda-feira (23), quando ele tentou esganar a criança, mas não conseguiu matá-la. O menino apresentava sinais de agressões anteriores, conforme apontaram os investigadores.

Na terça-feira (24), pela manhã, Tiago sai de bicicleta com o filho e circula pela cidade por cerca de três horas. Câmeras de segurança registram a movimentação. Ao meio-dia, ele chega à ponte sobre o rio Vacacaí e lança Théo de uma altura significativa. O nível do rio estava baixo devido à seca, e a criança atingiu pedras no leito.



Após o crime o homem almoça em um restaurante e, em seguida, conta à irmã o que fez. Posteriormente, ele se entrega à Brigada Militar.