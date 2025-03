'Vou matar todo mundo quando sair da cadeia', diz marido agressor

Uma mulher e sua filha, de 2 anos, tiveram que passar a noite escondidas no mato para escapar da fúria do marido, que queria matá-las com um facão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O homem, que já havia tentado queimar a esposa viva, tentou estuprá-la na noite de terça-feira (25) e a agrediu. Com medo, a mulher pegou a filha no colo e fugiu para um matagal, sendo perseguida pelo agressor. O caso aconteceu na cidade de Acuruí (MG).