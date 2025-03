Grupo investigado em SJC usava refugiados sírios como 'laranjas'

A investigação aponta que a organização criminosa usa empresas de fachada e coopta refugiados sírios como laranjas. Além disso, é suspeita de manter transações bancárias com pessoas jurídicas vinculadas ao PCC (Primeiro Comando da Capital) e movimentações com indivíduos listados pelo OFAC (Office of Foreign Assets Control), órgão do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, como integrantes de células terroristas associadas ao Hezbollah – organização política e paramilitar fundamentalista islâmica.

Ações.

A operação foi desencadeada pela 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais) da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de São José dos Campos. Uma pessoa foi presa e bens de luxo foram confiscados.

De acordo com as investigações, o grupo criminoso utilizava terceiros (“laranjas”) para figurarem como sócios e administradores de empresas constituídas formalmente. Tais pessoas, em sua maioria, eram refugiados sírios, cooptados para os negócios ilícitos.