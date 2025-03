Professora idosa é espancada após cobrar lição de casa do aluno

Uma professora foi brutalmente agredida pela família de um aluno após cobrar a lição de casa.

Parentes da criança, de 7 anos, espancaram a professora particular na última segunda-feira (18), em Salvador (BA). O caso é investigado pela Polícia Civil.



De acordo com informações do jornal Correio*, a professora Célia Regina, de 65 anos, reclamou com a família sobre o comportamento do aluno, que estaria fazendo bagunça durante as aulas de reforço.



Em entrevista ao programa Balanço Geral, da TV Record, a professora contou que cobrou que o menino fizesse os exercícios, mas acabou sendo agredida.