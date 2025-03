Justiça bloqueia R$ 45 mi de organização criminosa do Vale

Alvo da ‘Operação Ultravale’, da Polícia Civil de São José, a organização criminosa é suspeita de envolvimento em “esquemas sofisticados de lavagem de dinheiro, com uso de empresas de fachada, cooptação de refugiados sírios como laranjas e articulações com atores nacionais e estrangeiros”, segundo a polícia.

Durante a operação, foram cumpridas medidas cautelares por meio de oito mandados de busca e apreensão em imóveis residenciais e comerciais vinculados aos investigados, além do bloqueio de bens e móveis.

A investigação aponta que a organização criminosa usa empresas de fachada e coopta refugiados sírios como laranjas. Além disso, é suspeita de manter transações bancárias com pessoas jurídicas vinculadas ao PCC (Primeiro Comando da Capital) e movimentações com indivíduos listados pelo OFAC (Office of Foreign Assets Control), órgão do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, como integrantes de células terroristas associadas ao Hezbollah – organização política e paramilitar fundamentalista islâmica.

Operação.

A operação foi desencadeada pela 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais) da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de São José dos Campos. Uma pessoa foi presa e bens de luxo foram confiscados.