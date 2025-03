Morre Seu Pepe, aos 85 anos, lendário dono de bar em São José

“Já passou muita gente famosa pelo meu bar, mas o Pelé seria uma honra poder recebê-lo”, disse Pepe a OVALE, em 2011. “Se pudesse, ficava o dia inteiro no bar. Gosto da convivência com os fregueses e do trabalho. Minha mulher fica brava e fala para eu trazer a cama”.

Segundo a filha de Pepe, a professora aposentada Josefa Auxiliadora Fernandez Terra, seu pai conseguiu ver Pelé em São José num bar na avenida José Longo, “quando o mundo era menor”, disse ela.

Futebol.

Foi justamente para ampliar o mundo que Pepe abriu seu primeiro bar em São José, ao lado do pai, no centro da cidade, o ‘Bar Esportivo do Pepe’. O estabelecimento durou 10 anos até ser vendido e virar o Bar Taubaté.